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مصادر: استقرار إنتاج النفط السعودي والكويتي في أكتوبر

Fri Nov 11, 2016 8:31am GMT
 
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دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة بقطاع النفط إن السعودية والكويت عضوي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أبقتا إنتاجهما من الخام مستقرا في أكتوبر تشرين الأول دون تغير يذكر عن الشهر السابق وفقا لأرقام رسمية جرى تقديمها للمنظمة.

وتراجع إنتاج النفط الخام السعودي في أكتوبر تشرين الأول إلى 10.62 مليون برميل يوميا من 10.65 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول.

وزاد إنتاج النفط الكويتي إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا من 2.97 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول.

وكانت أوبك اتفقت في 28 سبتمبر أيلول على خفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا في أول اتفاق لها على خفض الإنتاج منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتسعى المنظمة للحصول على دعم كبار المنتجين خارجها في كبح الإمدادات والمساعدة على إعادة التوازن للسوق حين يعقد وزراء أوبك اجتماعهم القادم في فيينا في 30 نوفمبر تشرين الثاني. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 