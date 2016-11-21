جرينلاند الصينية تجمع 300 مليون دولار لصندوق عقاري مع شريك كويتي

شنغهاي 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة جرينلاند هونج كونج القابضة إن صندوقها العقاري بقيمة ثمانية مليارات دولارات الذي أسسته بالتعاون مع شركة "المستثمر الاستراتيجي" الكويتية جمع 300 مليون دولار في مرحلته الأولى ولكنها ارجأت خطط شراء حصة في مشروع عقاري فاخر في نيويورك من شريكها الكويتي.

وكانت الشركة العقارية ومقرها شنغهاي أعلنت في ابريل نيسان عن صفقة إنشاء صندوق طريق الحرير المتكامل العقاري لأجل ثمانية اعوام للاستثمار في مشروعات عقارية وعقارات عالمية المستوى في مدن رئيسية.

وجرينلاند هونج كونج وحدة تابعة لجرينلاند القابضة المدعومة من الحكومة.

وكان من المقرر ان تشتري حصة 41 في المئة في مشروع بارك لين العقاري في نيويورك من شركة المستثمر الاستراتيجي الكويتية على أن تسدد الثمن من خلال أسهم تفضيلية قابلة للتحويل.