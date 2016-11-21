مسؤول: الإمارات قد تشكو أمريكا لمنظمة التجارة بسبب رسوم إغراق أنابيب الصلب

من ديفيد فرينش

دبي 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مسؤول كبير اليوم الاثنين إن الإمارات العربية المتحدة قد تشكو الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم مكافحة إغراق مفروضة على أنابيب الصلب.

كانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية أعلنت يوم الجمعة اتخاذها إجراءات ضد الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وباكستان فيما يتعلق بأنابيب الصلب الكربوني الملحومة حلزونيا بعد أن خلص تحقيق لوزارة التجارة الأمريكية إلى أنه يجرى بيعها في الولايات المتحدة بأسعار تقل عن قيمتها العادلة.

وتستخدم تلك الأنابيب في رشاشات الحدائق والأسوار وأنظمة السباكة.

وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية والصناعة للصحفيين على هامش منتدى لقطاع البناء "نحاول حل الأمر بالتشاور الثنائي مع الحكومة الأمريكية وسوف (نظل) نحاول حله بالتشاور."

وأضاف "إذا لم يفلح هذا فإننا قد - ونحن لم نقرر ذلك بعد - يكون لدينا خيار آخر بالمضي عبر قناة منظمة التجارة العالمية. يعتمد ذلك على القضية وما لدينا من أدلة. لكننا نعتقد أننا لم نتخذ أي إجراء (ينجم عنه) إغراق في السوق الأمريكية أو الإضرار بها."

وذكر أن القطاع لا يتلقي أي دعم من الحكومة بما يدعم حجته بأنه لم يقم بأى ممارسات غير عادلة بخصوص التجارة العالمية. وهناك بالفعل توترات مماثلة بين شركات الطيران الأمريكية ونظيرتها الخليجية بما في ذلك شركتا طيران الإمارات ومقرها دبي والاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي.