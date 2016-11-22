عقد كويتي بقيمة 3.3 مليون دينار مع شركة بريطانية لإعداد المخطط الهيكلي للدولة

الكويت 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - وقعت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء عقدا مع شركة بركنز آند ويل البريطانية بالتضامن مع المكتب الاستشاري الكويتي دار الهندسة للتصميم بمبلغ 3.3 مليون دينار (10.8 مليون دولار) لإعداد المخطط الهيكلي الرابع للدولة حيث سيتضمن شكلها العمراني والسكاني والاقتصادي والحضري حتى 2040.

وتأتي هذه المهمة التي من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال سنتين استكمالا لمسيرة طويلة بدأت سنة 1952 حيث تم وضع المخطط الهيكلي الأول تلاه المخطط الثاني في 1970 ثم المخطط الثالث في 1997.

وتم التوقيع اليوم بحضور رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح.

وقال أحمد المنفوحي مدير عام بلدية الكويت في كلمة بمناسبة التوقيع إن الكويت أول دولة بالمنطقة يتم فيها إقرار مخطط هيكلي معتبرا أن المخطط الجديد يأتي لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي لتصبح "الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا."

وأضاف أن البلدية تتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار "لتحديد مراكز مالية بدولة الكويت يسمح فيها بفتح شركات أجنبية بدون وكيل محلي والسماح بتملك الأجانب بتلك المناطق مع إعفاء ضريبي وجمركي لتلك الشركات."

وأوضح أن جهات عدة بالدولة تشترك في القيام بهذه المهمة منها وزارة التجارة ووزارة المالية بحيث يتم تقديم تسهيلات إدارية للشركات بهذه المناطق.

وأكد أهمية التركيز على دقه البيانات والمعلومات التي سيتم توفيرها للمكاتب الاستشارية لتقوم بمهمتها في وضع المخطط الهيكلي بحيث تعكس هذه البيانات واقع واحتياجات دوله الكويت من المرافق والخدمات.