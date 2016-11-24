المركز الكويتية تنال موافقة هيئة السوق على نشرة إصدار سندات
الكويت 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة المركز المالي الكويتي اليوم الخميس إنها نالت موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار وطرح وتسويق سندات دين بحد أقصى 25 مليون دينار (82 مليون دولار) داخل الكويت.
وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن السندات ستكون على شريحتين بفائدة ثابتة ومتغيرة ولمدة استحقاق خمس سنوات.
وقال البيان إن الشركة ستستخدم حصيلة الإصدار "للأغراض العامة"
(الدولار = 0.305 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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