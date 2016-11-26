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موجز لأهم الأنباء الساعة 0800 بتوقيت جرينتش

Sat Nov 26, 2016 7:55am GMT
 
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الكويت 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - بدأ الناخبون الكويتيون اليوم السبت الإدلاء بأصواتهم لاختيار خمسين نائبا لمجلس الأمة (البرلمان) في أول انتخابات نيابية تشارك فيها المعارضة منذ انتخابات فبراير شباط 2012 التي حصلت فيها المعارضة على الأغلبية قبل أن يتم حل البرلمان بحكم قضائي.

هافانا - قال التلفزيون الكوبي الرسمي إن فيدل كاسترو الزعيم الثوري الذي أقام دولة شيوعية على أعتاب الولايات المتحدة وتحدى على مدى 50 عاما محاولات أمريكية لإسقاطه توفي أمس الجمعة عن 90 عاما.

سيدني - قالت الحكومة الاسترالية اليوم السبت إن السلطات التركية اعتقلت مواطنا استراليا يُعتقد أنه أحد كبار الأشخاص الذين يجندون مقاتلين لتنظيم الدولة الإسلامية وإن استراليا ستقدم طلبا رسميا لتسلمه.

جاكرتا - قال متحدث باسم الشرطة في إندونيسيا إنه تم اعتقال متشدد إسلامي مشتبه به وضبط كمية كبيرة من مواد تفجيرية كان يعتزم استخدامها في هجمات على مبان حكومية وعلى سفارة ميانمار في جاكرتا الشهر المقبل.

كراكاس - قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الجمعة إن الولايات المتحدة أدانت اثنين من أبناء شقيق زوجته بتهريب مخدرات الأسبوع الماضي لإضعاف حكومته اليسارية.   يتبع
 