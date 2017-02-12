جدول-نمو الإقراض المصرفي بالكويت في ديسمبر الأبطأ منذ يناير 2012

12 فبراير شباط (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم الأحد البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي في ديسمبر كانون الأول بما يظهر أبطأ نمو للإقراض المصرفي منذ يناير كانون الثاني 2012. المعروض النقدي (%) ديسمبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2015 التغير السنوي (ن1) 2.1 5.2 -2.2 التغير السنوي (ن2) 3.1 6.5 1.7 التغير السنوي (ن2-ن1) 3.5 6.9 3.2 مطالبات البنوك على 2.5 4.1 7.9 القطاع الخاص الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.890 9.164 7.800 التغير السنوي (%) 14.0 14.5 -9.3 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. أرقام العام السابق معدلة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)