إعادة-الكويت تتوقع افتتاح مشروع للطاقة الشمسية خلال 2020-2021 لسد 15% من استهلاك القطاع النفطي

(لتوضيح السنة في العنوان)

من أحمد حجاجي

الكويت 15 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء إن الكويت تتوقع بدء تشغيل محطة للطاقة الشمسية خلال السنة المالية 2020-2021 لإنتاج ما يعادل 15 بالمئة من الاستهلاك السنوي لقطاع النفط من الطاقة الكهربائية.

وقال المرزوق في كلمة أمام مؤتمر ومعرض الكويت العالمي للصحة والسلامة والبيئة إن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية الذي يقام داخل مجمع الشقايا للطاقات المتجددة التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية سينتج نحو 2.45 مليون ميجاوات/ساعة سنويا.

وأكد الوزير حرص بلاده عضو منظمة اوبك على الحفاظ على البيئة وتنويع مصادر الطاقة رغم غناها بالنفط.

وأضاف أن المشروع يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يوازي 1.3 مليون طن سنويا ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة في الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021.

كانت الكويت بدأت في اكتوبر تشرين الأول الماضي تشغيل أول محطة تعمل بالطاقة الشمسية في حقل أم قدير النفطي التابع لشركة نفط الكويت حيث تقوم المحطة الجديدة بتزويد الحقل بحاجاته من الكهرباء.

وتتطلع الكويت لتوليد 15 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المستدامة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال المرزوق اليوم "معدل الاستهلاك السنوي للقطاع النفطي للطاقة بالكويت في تزايد مستمر ...مما يستدعي اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي والاستباقي نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة لدعم عمليات المؤسسة وشركاتها التابعة."