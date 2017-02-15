موجز لأهم الأنباء الساعة 1300 بتوقيت جرينتش

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Wed Feb 15, 2017 12:58pm GMT
 
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روما 15 فبراير شباط (رويترز) - قال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا اليوم الأربعاء إن جدول أعمال محادثات السلام السورية المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع المقبل سيلتزم بقرار لمجلس الأمن الدولي يهدف لإنهاء الصراع ولن يتم تغييره.

بيروت - قال سياسي بارز في المعارضة السورية إن المعارضة تريد مفاوضات مباشرة مع الحكومة بخصوص الانتقال السياسي في محادثات السلام المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع المقبل.

القدس - حذر الفلسطينيون الولايات المتحدة من التخلي عن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد أن قال مسؤول بالبيت الأبيض إن السلام لا يستلزم بالضرورة إقامة دولة فلسطينية.

بيروت - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تسعى لإقامة علاقات طيبة مع جيرانها الخليجيين فيما بدأ جولة تستغرق يوما واحدا وتشمل سلطنة عمان والكويت وهي الأولى له منذ توليه منصبه في عام 2013.

دبي - أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية أن سفير البلاد إلى أفغانستان توفي اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم بقنبلة في قندهار الشهر الماضي قتل فيه أيضا خمسة من عمال الإغاثة الإماراتيين.   يتبع
 
 