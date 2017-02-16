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صحيفة: الكويت توقع خطاب تفويض لاقتراض 5.2 مليار دولار لمشروع الوقود البيئي

Thu Feb 16, 2017 6:55am GMT
 
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الكويت 16 فبراير شباط (رويترز) - قالت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الخميس إن شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية وقعت خطاب تفويض مع مؤسسة ائتمان الصادرات الوطنية بشأن قرض قيمته 5.2 مليار دولار لتمويل مشروع الوقود البيئي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن التوقيع النهائي سيكون خلال مارس آذار المقبل.

ويهدف المشروع لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الوقود البيئي 4.680 مليار دينار (حوالي 15.3 مليار دولار) منها 70 بالمئة سيكون عبر تمويل من بنوك كويتية وأجنبية والباقي تمويل ذاتي من الشركة.

(الدولار = 0.3054 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 
 