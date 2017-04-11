الكويت تخفض سعر خام مايو لآسيا 10 سنتات للبرميل

11 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لشحنات مايو أيار من النفط الخام المتجهة إلى آسيا عشرة سنتات للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.

بهذا تبيع الكويت خامها إلى العملاء الآسيويين بخصم 1.45 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي في مايو أيار مقارنة مع خصم بلغ 1.35 دولار للبرميل في أبريل نيسان.