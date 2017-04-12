موجز لأهم الأنباء الساعة 1300 بتوقيت جرينتش

موسكو 12 أبريل نيسان (رويترز) - قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن مطالبات الغرب لروسيا بالكف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد تصل إلى حد إطلاق يد الإرهابيين.

موسكو - نقلت وكالات أنباء روسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله اليوم الأربعاء إن الموقف الأمريكي تجاه سوريا ما زال لغزا بالنسبة لموسكو وإن خطاب واشنطن يميل إلى أن يكون غليظا وفظا.

موسكو - قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم الأربعاء إن خطوط الاتصال بين الولايات المتحدة وروسيا ستبقى دائما مفتوحة.

موسكو - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في موسكو اليوم الأربعاء إن من المهم عدم السماح بتكرار الضربات الأمريكية في سوريا.