الكويت تعدل قانون الشركات لتسهيل إجراءات المشاريع الصغيرة

الكويت 12 أبريل نيسان (رويترز) - أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء تعديلا جديدا على قانون الشركات بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الشروط على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الأعمال.

وقال وزير التجارة والصناعة ناصر الروضان في تصريحات بمقر البرلمان إن التعديلات ستساعد على ترخيص المشاريع المنزلية وتحد من لجوء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مكاتب تخليص المعاملات بهدف توفير رؤوس أموال ومقار "وهمية" لمشاريعهم.

وأضاف أن القانون الذي يأتي في إطار خطة حكومية لتحسين بيئة الأعمال سيختصر الإجراءات بشكل كبير "ونتمنى أن نصل لمرحلة تخليص الاجراءات في يوم" واحد.

نال القانون موافقة بالإجماع من 48 عضوا حضروا المداولة الثانية في جلسة البرلمان اليوم.

وطبقا لوكالة الأنباء الكويتية، تقول المذكرة الإيضاحية للقانون إن التشريع الجديد يخص "أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة العامة لتسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات".

تضمنت التعديلات إلغاء شرط وجود مقر رئيسي للشركة وأصبح مسموحا استبداله بالبريد الإلكتروني أو صندوق البريد وألغى التعديل أيضا شرط إيداع كامل قيمة الحصص النقدية للشركاء في الشركة الجديدة بأحد البنوك كشرط مسبق لتأسيس الشركة.