زنغنه: معظم منتجي النفط يريدون تمديد تخفيضات الإنتاج

دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - نقلت وكالة الطلبة للأنباء في إيران عن وزير النفط بيجن نامدار زنغنه قوله إن معظم منتجي النفط يؤيدون تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل الدول الأعضاء في أوبك ومن خارجها وإن إيران ستؤيد أي خطوة من هذا القبيل.

وقالت الوكالة إن زنغنه"‭‭ ‬‬شدد على أن معظم الدول تريد تمديد قرار أوبك.

"إيران تؤيد أيضا أي قرار من هذا القبيل وإذا التزم الآخرون ستلتزم إيران."

وتشهد السوق وفرة في المعروض منذ منتصف 2014 مما دفع أعضاء أوبك ودول منتجة للنفط من خارج أوبك إلى الاتفاق على خفض الإنتاج خلال أول ستة أشهر من 2017.

وتلتقي أوبك في 25 مايو أيار لبحث تمديد التخفيضات إلى ما بعد يونيو حزيران.

وقالت مصادر بأوبك لرويترز الشهر الماضي إن السعودية والكويت ومعظم أعضاء أوبك الآخرين يميلون لذلك إذا تم التوصل لاتفاق مع المنتجين الآخرين.