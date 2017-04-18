جدول-تسارع طفيف لنمو الإقراض المصرفي بالكويت في فبراير

18 أبريل نيسان (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي عن شهر فبراير شباط. المعروض النقدي (%) فبراير 2017 يناير 2017 فبراير 2016 التغير السنوي (ن1) 3.2 2.9 -2.6 التغير السنوي (ن2) 1.4 2.9 3.0 التغير السنوي (ن2-ن1) 0.7 2.9 5.1 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 2.9 2.7 7.2 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.930 8.813 8.399 التغير السنوي (%) 6.3 11.5 -4.1 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. أرقام المعروض النقدي والإقراض المصرفي قبل عام معدلة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)