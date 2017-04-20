وزير النفط الكويتي يتوقع تمديد اتفاق أوبك وغير الأعضاء

أبوظبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الخميس إنه يتوقع تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمي لما بعد يونيو حزيران مدعوما بزيادة التزام المنتجين غير الأعضاء في أوبك.

وأبلغ المرزوق مناسبة للقطاع بحضور وزراء نفط خليجيين آخرين من بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في أبوظبي "عندنا زيادة ملحوظة في الالتزام من غير الأعضاء في أوبك مما يظهر أهمية تمديد الاتفاق."