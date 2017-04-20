مقدمة 3-السعودية والكويت تلمحان إلى تمديد محتمل لتخفيضات إنتاج النفط

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أبوظبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - أعطت السعودية والكويت أوضح تلميح حتى الآن إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعتزم تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط المبرم مع منتجين من خارج المنظمة إلى النصف الثاني من العام.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس إن الإجماع يتنامى بين منتجي النفط على ضرورة تمديد اتفاقهم لكبح الإنتاج بعد فترته الأولى البالغة ستة أشهر لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.

وأبلغ الصحفيين على هامش مؤتمر في الإمارات العربية المتحدة "هناك إجماع متنام لكن الأمر لم يحسم بعد." وأجاب عندما سئل عن روسيا غير العضو في أوبك "نتحدث مع جميع الدول. لم نتوصل إلى اتفاق بالتأكيد لكن الإجماع يتنامى."

وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق في المناسبة ذاتها إنه يتوقع تمديد الاتفاق.

وقال المرزوق "عندنا زيادة ملحوظة في الالتزام من غير الأعضاء في أوبك مما يظهر أهمية تمديد الاتفاق. الالتزام المشترك من أوبك وخارجها في مارس تجاوز 90 في المئة.

"روسيا موافقة بشكل مبدئي... التزام روسيا جيد جدا. والجميع سيستمرون على نفس المستوي."

ولم تعلن روسيا بعد التزامها بالتمديد لكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال هذا الشهر إن موسكو بدأت مشاورات مع دول منتجة حول إمكانية فعل ذلك.