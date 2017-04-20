Sat 6 May 2017 | 15:59 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الكويت: روسيا توافق مبدئيا على تمديد خفض الإنتاج بعد يونيو

Thu Apr 20, 2017 8:25am GMT
 
[-] نص [+]

أبوظبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوقي للصحفيين اليوم الخميس إن روسيا وافقت مبدئيا على تمديد اتفاق منتجي النفط العالميين على خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو حزيران.

وأضاف المرزوقي أن معدل التزام روسيا بالاتفاق جيد جدا وأن الجميع سيواصلون الالتزام بنفس المستوى.

وأضاف أن نسبة التزام المنتجين في أوبك وخارجها بالاتفاق تجاوزت 90 بالمئة في مارس آذار. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 