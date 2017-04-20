الكويت: روسيا توافق مبدئيا على تمديد خفض الإنتاج بعد يونيو
أبوظبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوقي للصحفيين اليوم الخميس إن روسيا وافقت مبدئيا على تمديد اتفاق منتجي النفط العالميين على خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو حزيران.
وأضاف المرزوقي أن معدل التزام روسيا بالاتفاق جيد جدا وأن الجميع سيواصلون الالتزام بنفس المستوى.
وأضاف أن نسبة التزام المنتجين في أوبك وخارجها بالاتفاق تجاوزت 90 بالمئة في مارس آذار. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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