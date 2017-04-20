الكويت: روسيا توافق مبدئيا على تمديد خفض الإنتاج بعد يونيو

أبوظبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوقي للصحفيين اليوم الخميس إن روسيا وافقت مبدئيا على تمديد اتفاق منتجي النفط العالميين على خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو حزيران.