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جدول-التضخم في الكويت يهبط إلى 2.6% في مارس

Mon Apr 24, 2017 11:46am GMT
 
[-] نص [+] 

    24 أبريل نيسان (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في
الكويت اليوم الاثنين البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مارس
آذار.
        
التضخم (%)        مارس 2017    فبراير 2017    مارس 2016
 التغير الشهري     0.1        -0.1        0.7
 التغير السنوي     2.6         3.2        3.1
    
    ملحوظة: تراجعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل أكثر من
18 بالمئة من سلة الأسعار، بنسبة 0.1 بالمئة عنها قبل عام. وزادت
تكاليف الإسكان، التي تشكل حوالي 29 بالمئة من إنفاق المستهلكين،
بنسبة 4.3 بالمئة في تباطؤ من زيادة سنوية 6.4 بالمئة في فبراير
شباط.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 