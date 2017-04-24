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إنتاج النفط الروسي قد يزيد في حالة عدم تمديد الاتفاق مع أوبك

Mon Apr 24, 2017 3:51pm GMT
 
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من فلاديمير سولداتكين

موسكو 24 أبريل نيسان (رويترز) - تفيد تصريحات لمسؤولين روس وتفاصيل خطط استثمارية أعلنتها شركات للنفط أن إنتاج الخام الروسي قد يرتفع إلى أعلى معدلاته في 30 عاما إذا لم تمدد منظمة أوبك والمنتجون خارجها اتفاقا لخفض المعروض بعد 30 يونيو حزيران.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة قد تعهدوا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

وفي ظل استمرار تخمة المخزونات العالمية، يظهر المنتجون الخليجيون وغيرهم استعدادا متناميا لتمديد الاتفاق حتى نهاية 2017. وأشارت السعودية والكويت الأسبوع الماضي إلى استعدادهما لتمديد تخفيضات الإنتاج.

وحتى الآن لم تعلن روسيا، التي تساهم بخفض قدره 300 ألف برميل يوميا، ما إذا كانت تريد تمديد التخفيضات لما بعد يونيو حزيران لكن موسكو كانت ممثلة في لجنة لمراقبة الاتفاق أوصت يوم الجمعة بتمديده.

لكن مسؤولين روسا أشاروا أيضا إلى أن شركات النفط المحلية مستعدة لزيادة الإنتاج فور انتهاء الاتفاق.

وقال أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء "وفقا لبرامج استثمار الشركات (الروسية) قد يزيد إنتاج النفط الروسي فور انتهاء الاتفاق" مضيفا أن الشركات تلتزم بالقيود أثناء سريان الاتفاق.

وقال متحدثا مطلع الأسبوع على هامش مؤتمر اقتصادي في مدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا "في غياب القيود سيقررون عدم تكبيل أنفسهم."

ولم يذكر أرقاما لكن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أبلغ رويترز في مارس آذار أن الإنتاج قد يصل إلى ما بين 548 و551 مليون طن سنويا في 2017 بما يعادل 11.01 مليون إلى 11.07 مليون برميل يوميا وهو ما سيكون أعلى متوسط منذ 1987.   يتبع
 