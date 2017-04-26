موجز لأهم الأنباء الساعة 0001 بتوقيت جرينتش

اسطنبول/بيروت 26 أبريل نيسان (رويترز) - قصفت طائرات حربية تركية مسلحين أكرادا في منطقة سنجار بالعراق وفي شمال شرق سوريا يوم الثلاثاء وقتلت 20 على الأقل في حملة متصاعدة ضد الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور.

واشنطن - عبرت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء ضربات جوية نفذتها طائرات تركية في سوريا والعراق وقالت إن أنقرة لم تحصل على موافقة التحالف الذي تقوده واشنطن ويقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

جنيف - حذر مسؤولون في الأمم المتحدة وروسيا من هجوم لقوات التحالف الذي تقوده السعودية على ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي ويعد شريان الحياة الذي تدخل عن طريقه المساعدات لبلد يقطنه ملايين صاروا في أمس الحاجة لإمدادات الغذاء.

جنيف - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الدول المانحة تعهدت بتوفير نحو 1.1 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لليمن وذلك في ختام مؤتمر استمر يوما واحدا.

القاهرة - قالت مصادر أمنية إن مفجرا انتحاريا يشتبه بأنه ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية قتل مدنيين اثنين وأصاب اثنين آخرين بجروح خطيرة في قرية بمحافظة شمال سيناء المصرية المضطربة.