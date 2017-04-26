بنك صيني بالدوحة يسوي معاملات يوان بأكثر من 86 مليار دولار

دبي 26 أبريل نيسان (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي في البنك الصناعي والتجاري الصيني لرويترز إن البنك قام بتسوية معاملات لليوان بقيمة تزيد على 590 مليار يوان (86 مليار دولار) في قطر في نحو عامين منذ افتتح مركزا للتسوية هناك.

تظهر الخطوة ارتفاعا في التجارة والاستثمار بين الصين ودول الخليج العربية في السنوات الأخيرة رغم أن معظم الأعمال بين الجانبين ما زالت بالدولار الأمريكي.

افتتح مركز المقاصة في يونيو حزيران 2015 ليكون أول موقع في الشرق الأوسط لتسوية معاملات اليوان وذلك بهدف تعزيز روابط الأعمال.

وبإمكان مركز المقاصة تولي كافة أجزاء معاملات العملة من التعهد إلى التسوية بما يخفض التكاليف والوقت اللازمين للتجارة.

وقال تشينغ تشون يي المدير العام للبنك الصناعي والتجاري الصيني فرع الدوحة في مقابلة "البنك الصناعي والتجاري الصيني بالدوحة يفتح أسواق (اليوان) المحلية والخارجية أمام المؤسسات المالية المحلية والشركات والمستثمرين.

"تظهر بياناتنا أن قطر والإمارات والكويت هم أكثر دول الشرق الأوسط نشاطا في استخدام مركز مقاصة العملة للمدفوعات المباشرة مع البر الرئيسي الصيني وهونج كونج."

وقال تشينغ إن التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين زادت أكثر من 600 بالمئة في السنوات العشر الأخيرة مع ارتفاع الاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط إلى ما يزيد على 160 مليار دولار في الفترة بين 2005 و2016.