الكويتية للاستثمار تدخل مشاريع جديدة في السعودية وألمانيا

الكويت 3 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار اليوم الأربعاء إن الشركة بصدد الدخول في استثمارات جديدة في ألمانيا والسعودية مع استمرار توسعها في دول الخليج وذلك في إطار مساعيها لاستهداف المناطق الأكثر استقرارا وتفادي الفرص عالية المخاطر.

وقال بدر السبيعي في مؤتمر صحفي عقب الجمعية العمومية للشركة إن الكويتية للاستثمار تقوم حاليا بتأسيس شركة في السعودية بهدف الاستحواذ على العقارات هناك دون أن يحدد رأسمالها مكتفيها بالقول إنه "سيعتمد على الفرص الموجودة".

كان السبيعي قال في فبراير شباط الماضي في مقابلة مع رويترز إن الشركة تسعى لتعزيز نشاطها على مستوى دول الخليج العربية في مجال مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية والمدرة للدخل حيث لا تريد أن تكون معظم استثمارتها في البورصة. تدير الشركة أصولا بنحو ملياري دينار (6.55 مليار دولار) وتملك الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت 76 بالمئة فيها ويبلغ رأسمالها 55.125 مليون دينار.

وتتولى الكويتية للاستثمار إدارة محافظ للعملاء وتدير المحفظة الوطنية الحكومية التي أنشأتها هيئة الاستثمار من أجل استثمار جزء من أموالها في بورصة الكويت وتملك 7.2 بالمئة من رأسمال مصرف إبدار البحريني و51 بالمئة من شركة معرض الكويت الدولي.

وأوضح السبيعي اليوم أن الشركة قامت بدراسات أكدت وجود استثمارات عقارية جيدة في أوروبا منها فرصة عقارية في فرانكفورت بصدد إتمامها قريبا وهي عبارة عن عقار مكتبي مؤجر سيكون عائده السنوي بين سبعة وتسعة بالمئة.

ورفض السبيعي الحديث عن القيمة الإجمالية لهذه الفرصة الاستثمارية نظرا لقيود هيئة أسواق المال.

وأضاف أن الشركة تقوم أيضا في الوقت الحالي بدراسة فرصة أخرى في ألمانيا "وهذا توجهنا في القريب العاجل" دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح أن الشركة تسعى منذ ثلاث سنوات لإنشاء صندوق استثماري إسلامي للأسهم الخليجية لكنها لم تستكمل بعد إجراءات إنشائه مع هيئة أسواق المال حيث تسعى لضم ما لديها من أسهم في محفظتها الخليجية لهذا الصندوق عند تأسيسه.