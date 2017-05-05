الكويت تستأنف تشغيل وحدة لتقطير الخام بمصفاة ميناء الأحمدي الأسبوع المقبل

سنغافورة 5 مايو أيار (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تستأنف مؤسسة البترول الكويتية تشغيل وحدة لتقطير الخام بمصفاة ميناء الأحمدي البالغة طاقتها 466 ألف برميل يوميا الأسبوع المقبل.

وذكر أحد المصادر أن الوحدة مغلقة منذ نحو 30 يوما لإجراء أعمال صيانة وسيتم استئناف العمليات في غضون أربعة أو خمسة أيام.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مؤسسة البترول الكويتية.

وقال المصدر الأول إنه لا توجد خطط فورية لإجراء أعمال صيانة بمصفاة ميناء عبد الله البالغة طاقتها 270 ألف برميل يوميا.