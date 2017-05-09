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كوفبيك الكويتية تتطلع للمزيد من أصول النفط والغاز

Tue May 9, 2017 7:14am GMT
 
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9 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) إن الشركة تسعى للاستحواذ على المزيد من أصول النفط والغاز في الوقت الذي تتجه فيه السوق صوب مستويات تمثل وضعا طبيعيا جديدا.

وقال نواف الصباح للصحفيين "الآن التوقيت المناسب" للاستحواذات حيث يدرك البائعون أن أسعار النفط باتت عند مستويات تمثل وضعا طبيعيا جديدا وأن المشترين أصبحوا أكثر رغبة في تحمل المخاطر.

واشترت كوفبيك في وقت سابق من هذا العام حقولا في النرويج وتايلاند.

وقال الصباح إن كوفبيك تتطلع أيضا إلى فرص لاستغلال خبرتها في الاستخراج المحسن للنفط في آسيا.

وقال "من الناحية الاستراتيجية نرغب في التواجد بهذه المنطقة. يمكنني القول أن هناك المزيد مما ينبغي إنجازه".

وتتجه الشركة صوب زيادة إنتاج النفط والغاز إلى 200 ألف برميل نفط مكافئ يوميا بحلول 2020-2021. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 