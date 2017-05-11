مرتب: الكويت الوطني يكلف بنوكا بشأن إصدار محتمل لسندات دولارية

دبي 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات دولارية لبنك الكويت الوطني اليوم الخميس أنه كلف بنوكا لترتيب سلسلة اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبل الإصدار المحتمل لسندات دولارية ممتازة غير مضمونة لأجل خمس سنوات.

ويتولى سيتي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان والوطني للاستثمار دور المنسقين وينضم إليهم بنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد كمدراء رئيسيين مشاركين. ومن المقرر عقد الاجتماعات في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة بدءا من الخامس عشر من مايو أيار.