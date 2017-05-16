وزير النفط: الكويت تؤيد تمديد خفض إنتاج النفط حتى مارس 2018

دبي 16 مايو أيار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الثلاثاء إن بلاده تدعم اقتراح السعودية وروسيا تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمية حتى مارس آذار 2018.

وقال المرزوق في بيان "الاتفاق يهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب العالميين من خلال إعادة مستوى المخزون النفطي العالمي إلى معدل الخمس سنوات الماضية".

وأضاف أن هناك "بوادر إيجابية" بدأت تظهر من خلال بيانات شهري أبريل نيسان ومايو أيار تبين أن هناك "انخفاضا ملحوظا" في المخزون النفطي العالمي.