Sun 18 Jun 2017 | 8:42 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الكويت الوطني مصر يقرض سوميد 300 مليون دولار لتمويل أعمال توسعية

Thu May 18, 2017 4:06pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 18 مايو أيار (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني مصر في بيان اليوم الخميس إنه وقع عقد قرض بقيمة 300 مليون دولار للشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) لتمويل توسعات.

وقال البنك في بيان تلقت رويترز نسخة منه "الشركة سوف توجه هذا القرض إلى إتمام المرحلة الأولى من مشروعاتها التوسعية في منطقة العين السخنة" والتي تشتمل على مستودعات تخزين ورصيف بحري لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن التغييز.

وأضاف البيان أن سوميد ستحصل على إجمالي قيمة القرض على مدى عامين "تبدأ بعدها في سداد أقساط القرض لمدة ستة سنوات".

تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نصف شركة سوميد التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير المصري المطل على ساحل البحر المتوسط بينما تمتلك النصف الآخر مجموعة من أربع دول خليجية هي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر. (تغطية صحفية عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إيهاب فاروق)
 