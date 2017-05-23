الكويت: أي اتفاق بشأن تخفيضات إنتاج النفط يجب أن يرضي الجميع
دبي 23 مايو أيار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن منتجي الخام متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في سوق النفط لكن أي قرار بشأن خفض الإمدادات يجب أن يرضي جميع الأطراف.
وقال المرزوق للوكالة "نحن متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في السوق النفطي وكل الخيارات متاحة وقابلة للنقاش.
"ولكن يجب أن يكون اتفاقا يرضي الجميع وإذا تطلب الأمر فمن الممكن أن نقوم بزيادة كمية الخفض لكن من السابق لأوانه الخوض في هذا الأمر". (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.