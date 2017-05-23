مقدمة 1-أوبك تستعد لتمديد تخفيضات إنتاج النفط وسط توقعات باجتماع سلس

* السعوديون يحصلون على دعم عراقي لتمديد مدته تسعة أشهر

* الاتفاق قد يضم منتجين جدد صغار من خارج أوبك

* تعميق التخفيضات غير مرجح وأوبك تراقب النفط الصخري الأمريكي (لاضافة خيار لتمديد لمدة عام في الفقرات 8 و9 و10)

من أليكس لولر ورانيا الجمل

فيينا 23 مايو أيار (رويترز) - قال مندوبون لدى أوبك اليوم الثلاثاء إن من المرجح أن تتفق المنظمة على تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى في الوقت الذي تجتمع فيه هذا الأسبوع لبحث كيفية التعامل مع تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وتؤيد السعودية، العضو البارز في أوبك، تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر بدلا من التمديد المزمع في الأصل والبالغة مدته ستة أشهر في الوقت الذي تسعى فيه إلى تسريع وتيرة إعادة التوازن للسوق ومنع أسعار النفط من الانزلاق مجددا دون 50 دولارا للبرميل.

وحصل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الاثنين على دعم العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك والأسرع نموا داخل المنظمة، للتمديد لمدة تسعة أشهر وقال إنه يتوقع عدم وجود أي معارضة أخرى.

وقالت الكويت، الحليف الخليجي للسعودية، اليوم الثلاثاء إن ليس جميع أعضاء أوبك يقرون التمديد حتى مارس آذار 2018 بدلا من الموعد الأصلي الذي ينتهي في يونيو حزيران هذا العام. لكن معظم المندوبين في فيينا يقولون إنهم يتوقعون اجتماعا سلسا إلى حد كبير يوم الخميس.