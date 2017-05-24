البترول الوطنية الكويتية تدرس إنشاء مستودع منتجات بقيمة 1.3 مليار دولار

الكويت 24 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد المطيري اليوم الأربعاء إن الشركة تدرس بناء مستودع كبير للمنتجات والمشتقات النفطية بتكلفة 400 مليون دينار (1.32 مليار دولار).

وأوضح المطيري أن من المقرر إنشاء المستودع في منطقة المطلاع بشمال الكويت مضيفا أن التمويل سيكون ذاتيا.