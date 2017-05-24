مقدمة 1-أوبك تقترب من اتفاق لتمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس 2018

* من المستبعد زيادة تخفيضات الإنتاج بعد توصية لجنة

* أوبك تجتمع الخميس لتقرير سياسة الإنتاج

* السوق تتوقع تمديدا لمدة تسعة أشهر كتصور أساسي

* الجزائر تتوقع أسعارا للنفط فوق 55 دولارا للبرميل بنهاية العام (لإضافة توصيات اللجنة)

من أحمد غدار وأليكس لولر وفلاديمير سولداتكين

فيينا 24 مايو أيار (رويترز) - اقتربت أوبك ومنتجون مستقلون اليوم الأربعاء من التوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر للتخلص من فائض في المخزونات العالمية ودعم أسعار النفط الخام.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا غدا الخميس للنظر في تمديد اتفاق جرى إبرامه في ديسمبر كانون الأول والذي اتفقت بموجبه أوبك و11 من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

وتتوقع السوق تمديدا لتسعة أشهر كتصور أساسي بعد أن قالت السعودية العضو البارز في أوبك وروسيا أكبر المنتجين المستقلين هذا الشهر إنهما تؤيدان مثل هذه الخطوة.