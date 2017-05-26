ملخص-موديز تؤكد تصنيف حكومة الكويت عند AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة
26 مايو أيار (رويترز) - وكالة موديز للتصنيف الائتماني:
* تأكيد تصنيف حكومة الكويت عند AA2 وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
* النظرة المستقبلية للكويت تتماشى مع رؤية بوجود علامات على تمتع الحكومة بالقدرة المؤسسية على التطبيق الفعلي لبرنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية.
* نتوقع ارتفاع ديون الحكومة الكويتية إلى نحو 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
* مستويات الدين الخارجي الكويتي ستظل مستقرة إلى حد كبير قرب 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
* نتوقع وصول الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت إلى مستوى ما قبل صدمة أسعار النفط بحلول 2021. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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