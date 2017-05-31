وزير النفط الكويتي: نتوقع تحسن أسعار الخام في يوليو

الكويت 31 مايو أيار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء إنه يتوقع تحسن أسعار النفط الخام في يوليو تموز المقبل.

وانخفضت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الأربعاء مع زيادة الإنتاج الليبي التي أججت المخاوف القائمة بالفعل من ارتفاع الإنتاج الأمريكي بما يقوض تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وقال المرزوق لرويترز ردا على سؤال عن توقيت تحسن الأسعار "في يوليو إن شاء الله".