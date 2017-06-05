تجار: قطر لا تزال تسعى للحصول على زيت الغاز من الخليج رغم قطع العلاقات

من جيسكا جاجاناثان

سنغافورة 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدران تجاريان اليوم الاثنين إن قطر للبترول لا تزال تسعى للحصول على زيت الغاز من دول في مجلس التعاون الخليجي رغم قيام بعض الدول الأعضاء في المجلس بقطع علاقاتها مع الدوحة.

وتطلب قطر للبترول التي تديرها الدولة ما يصل إلى شحنتين من زيت الغاز شهريا للتسليم في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول في مناقصة تغلق اليوم الاثنين. وقال المصدران إن الشركة لم تغلق المناقصة.

ومن متطلبات المناقصة أن يكون منشأ الشحنات من مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، إلى جانب اليمن.

وقال تاجر من منطقة الخليج "لم يعدلوا شروط المناقصة مما أراه حتى الآن لكن ربما لا يزال الأمر مبكرا".

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر اليوم الاثنين واتهموا الدوحة بدعم الإرهاب في أسوأ خلاف من نوعه خلال سنوات بين تلك الدول.

وينطوي الإجراء الخليجي المنسق على تصعيد حاد للخلاف المتعلق بدعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين، أقدم تنظيم إسلامي في العالم، ويضيف اتهامات جديدة بأن الدوحة تدعم مخططات إيران في المنطقة.

وقال التجار إن قطر للبترول لا تشتري عادة زيت الغاز لكنها تستورد هذا النوع من الوقود نظرا لبعض المشكلات المتعلقة بالإمدادات في سوقها المحلية.