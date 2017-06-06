وزير النفط الكويتي: قطر ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج
دبي 6 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الثلاثاء إن قطر تشارك في اتفاق خفض إنتاج النفط الذي بدأ العمل به في أول يناير كانون الثاني الماضي بكمية تبلغ 30 ألف برميل يوميا "وهي ملتزمة بقرار خفض الإنتاج".
وأضاف المرزوق الذي ترأس بلاده لجنة مراقبة التزام الدول بالاتفاق في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن نسبة التزام قطر بقرار الخفض دارت بين 93 و102 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير أحمد إلهامي)
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