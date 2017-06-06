وزير النفط الكويتي: قطر ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج

دبي 6 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الثلاثاء إن قطر تشارك في اتفاق خفض إنتاج النفط الذي بدأ العمل به في أول يناير كانون الثاني الماضي بكمية تبلغ 30 ألف برميل يوميا "وهي ملتزمة بقرار خفض الإنتاج".