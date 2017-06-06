مقدمة 1-وزير النفط الكويتي: قطر ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج

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دبي 6 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الثلاثاء إن قطر تشارك في اتفاق خفض إنتاج النفط الذي بدأ العمل به في أول يناير كانون الثاني الماضي بكمية تبلغ 30 ألف برميل يوميا "وهي ملتزمة بقرار خفض الإنتاج".

وأضاف المرزوق الذي ترأس بلاده لجنة مراقبة التزام الدول بالاتفاق في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن نسبة التزام قطر بقرار الخفض دارت بين 93 و102 بالمئة.

وقطعت دول عربية بارزة على رأسها الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر العلاقات مع قطر أمس الاثنين واتهموها بدعم "الإرهاب".

وهبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتواصل انخفاضها عن 50 دولارا للبرميل بفعل المخاوف من أن الأزمة الدبلوماسية قد تقوض جهود منظمة أوبك لإعادة الاستقرار إلى السوق.

وفي 25 مايو أيار مددت أوبك ومنتجون مستقلون سياسة خفض إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من العام القادم.