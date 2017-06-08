شل تحول مسار شحنة غاز مسال أمريكية إلى دبي بعد أزمة قطر

لندن 8 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات ملاحية أن رويال داتش شل أرسلت شحنة بديلة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى دبي بعد أن أدت أزمة دبلوماسية إلى تعطل خطوط التجارة العادية مع قطر.

ولدى شل اتفاق لتزويد هيئة دبي للتجهيزات بالغاز المسال الذي عادة ما تورده من قطر نظرا لقربها.

لكن حظر دخول السفن القطرية إلى موانئ الإمارات العربية المتحدة بعد أن قطعت قوى عربية علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر يوم الاثنين قد اضطر الشركة إلى توريد الغاز من مصدر بديل.

وكانت الناقلة مران غاز أمفيبوليس، المحملة بنحو 163 ألفا و500 متر مكعب من الغاز المسال المنتَج في الولايات المتحدة، متجهة إلى ميناء الأحمدي الكويتي في البداية لكنها غيرت مسارها يوم الأربعاء لتتجه إلى ميناء جبل علي في دبي.