مقدمة 1-شل تحول مسار شحنة غاز مسال أمريكية إلى دبي بعد أزمة قطر

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لندن 8 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات ملاحية أن رويال داتش شل أرسلت شحنة بديلة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى دبي بعد أن أدت أزمة دبلوماسية إلى تعطل خطوط التجارة العادية مع قطر أكبر منتج للغاز المسال في العالم.

ولدى شل اتفاق لتزويد هيئة دبي للتجهيزات بالغاز المسال الذي عادة ما تورده من قطر نظرا لقربها.

لكن حظر دخول السفن القطرية إلى موانئ الإمارات العربية المتحدة بعد أن قطعت قوى عربية علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر يوم الاثنين قد اضطر الشركة إلى توريد الغاز من مصدر بديل.

وكانت الناقلة مران غاز أمفيبوليس، المحملة بنحو 163 ألفا و500 متر مكعب من الغاز المسال المنتَج في الولايات المتحدة، متجهة إلى ميناء الأحمدي الكويتي في البداية لكنها غيرت مسارها يوم الأربعاء لتتجه إلى ميناء جبل علي في دبي.

وأظهرت البيانات أن الناقلة تقوم حاليا بتفريغ حمولتها في مرفأ الاستيراد العائم التابع لهيئة دبي للتجهيزات في جبل علي.

ومع تطبيق الحظر تحركت ناقلات الغاز المسال القطرية التي كانت مرابضة قبالة ميناء الفجيرة في الإمارات قبل القطيعة الدبلوماسية لتتجمع حاليا قبيل منشأة راس لفان القطرية لتصدير الغاز المسال.

ومنذ يوم الاثنين ارتفع عدد ناقلات الغاز المسال هناك إلى 17 ناقلة من سبعة حسبما تظهر البيانات الملاحية.