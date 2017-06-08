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جدول-تسارع نمو الإقراض المصرفي بالكويت في أبريل

Thu Jun 8, 2017 7:50pm GMT
 
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    8 يونيو حزيران (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم
الخميس البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي عن شهر
أبريل نيسان.
     
 المعروض النقدي (%)        أبريل 2017    مارس 2017    أبريل 2016
 التغير السنوي (ن1)        7.3        6.7         0.8
 التغير السنوي (ن2)        0.9        0.7         2.0
 التغير السنوي (ن2-ن1)    -1.4          -1.4         2.4
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص               4.0        3.6        7.1
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار        9.521        9.490        9.297
التغير السنوي (%)        2.4        2.4        11.5
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. 

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
 