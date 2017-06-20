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جدول-التضخم في الكويت يرتفع إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي في مايو

Tue Jun 20, 2017 5:45pm GMT
 
[-] نص [+] 

    20 يونيو حزيران (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في
الكويت اليوم الثلاثاء البيانات التالية لأسعار المستهلكين لشهر
مايو أيار والتي تظهر زيادة قدرها 2.7 بالمئة على أساس سنوي.
        
التضخم (%)        مايو 2017       أبريل 2017        مايو 2016
 التغير الشهري     0.1        -0.1         0.0
 التغير السنوي     2.7         2.6         2.8
    
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل أكثر من
18 بالمئة من سلة الأسعار، بنسبة 0.1 بالمئة عن مستوياتها قبل عام.
وزادت تكاليف الإسكان، التي تشكل حوالي 29 بالمئة من إنفاق
المستهلكين، بنسبة 4.3 بالمئة.

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 
 