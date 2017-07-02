بيان: إجمالي انكشاف بيت التمويل الكويتي على قطر 31 مليون دينار
الكويت 2 يوليو تموز (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي أكبر البنوك الإسلامية بالكويت اليوم الأحد إن إجمالي انكشاف مجموعته على قطر يبلغ 31 مليون دينار (102.3 مليون دولار) بما يعادل 0.19 بالمئة من إجمالي موجودات المجموعة حتى 31 مارس آذار الماضي.
وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن نسبة 55 بالمئة من هذا المبلغ تخص انكشافات على جهات حكومية قطرية و45 بالمئة انكشافات على بنوك قطرية.
(الدولار = 0.30295 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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