بيان: إجمالي انكشاف بنك الخليج الكويتي على قطر 12.24 مليون دينار

الكويت 2 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك الخليج الكويتي اليوم الأحد إن إجمالي إنكشافاته التي تزيد عن سنة على قطر يبلغ 12.24 مليون دينار (40.4 مليون دولار) تعادل 0.2% من إجمالي موجوداته.