بيان: إجمالي انكشاف بنك الخليج الكويتي على قطر 12.24 مليون دينار
الكويت 2 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك الخليج الكويتي اليوم الأحد إن إجمالي إنكشافاته التي تزيد عن سنة على قطر يبلغ 12.24 مليون دينار (40.4 مليون دولار) تعادل 0.2% من إجمالي موجوداته.
وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن هذه الانكشافات هي "انكشافات سيادية منخفضة المخاطر مع حكومة قطر".
(الدولار = 0.30295 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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