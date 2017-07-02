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إجمالي انكشاف برقان الكويتي على قطر 66.7 مليون دينار

Sun Jul 2, 2017 11:58am GMT
 
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الكويت 2 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك برقان الكويتي اليوم الأحد إن إجمالي انكشاف المجموعة على قطر يبلغ 66.7 مليون دينار (220.2 مليون دولار) تعادل 0.9 بالمئة من الموجودات.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن معظم هذا الانكشاف يخص "انكشافات منخفضة المخاطر مع بنوك ومؤسسات حكومية قطرية والنسبة المتبقية تمثل انكشافات استثمارية أخرى.

"كما بلغت الانكشافات غير النقدية ثمانية ملايين دينار".

(الدولار = 0.30295 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 
 