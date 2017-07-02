إجمالي انكشاف برقان الكويتي على قطر 66.7 مليون دينار

الكويت 2 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك برقان الكويتي اليوم الأحد إن إجمالي انكشاف المجموعة على قطر يبلغ 66.7 مليون دينار (220.2 مليون دولار) تعادل 0.9 بالمئة من الموجودات.