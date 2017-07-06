مقدمة 2-السيطرة على حريق بمشروع توسعة مركز تسوق في الكويت

(لإضافة تصريح الشركة وتفاصيل)

من أحمد حجاجي

الكويت 6 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول بالإدارة العامة للإطفاء في الكويت اليوم الخميس إنه تمت السيطرة على حريق شب في مشروع توسعة مجمع الأفنيوزر المملوك لشركة المباني الكويتية حيث تجري أعمال إنشاء لتوسعة أكبر مركز تسوق في البلاد.

وقال محمد الشطي مدير إطفاء محافظة العاصمة لرويترز "الحريق كان في سرداب من ثلاثة طوابق تحت الأرض وكان على مساحة 700 متر مربع وقد تمت السيطرة عليه".

اندلع الحريق صباح اليوم في مشروع توسعة مجمع التسوق بمنطقة الري وقال الشطي إنه لم تنتج عنه أي إصابات.

وأوضح مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه أن الحريق اندلع في مخزن كانت به مواد بلاستيكية.

افتتح الأفنيوز في 2007 وهو أكبر مركز تسوق في الكويت ويضم بحسب موقعه على الانترنت أكثر من 800 متجر حاليا. وهو مملوك لشركة المباني المدرجة في الكويت والتي تعمل في مجالات العقار والإنشاءات والاستثمار.

وهرعت سيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع الحريق لكن عمالا في الموقع قالوا لرويترز إن أحدا لم يصب في الحادث.

وفي الساعة الواحدة ظهرا (1000 بتوقيت جرينتش) كان مركزالتسوق يعمل بصورة طبيعية.

وأوضح الشطي أن أربعة فرق اطفاء إضافة لفرقة إسناد تمكنوا من إخماد الحريق خلال ساعتين ونصف الساعة.