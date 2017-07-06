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شركة نفط الكويت توقف تسربا في خط أنابيب بحقل الرتقة

Thu Jul 6, 2017 1:51pm GMT
 
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الكويت 6 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم شركة نفط الكويت اليوم الخميس أن تسربا نفطيا وقع في خط أنابيب لنقل الخام في حقل الرتقة بالشمال قد تمت السيطرة عليه.

وقالت المتحدثة بدرية عبد الرحيم في بيان تلقت رويترز نسخة منه "فرق الشركة المختصة وطبقا لمعايير السلامة تمكنت من السيطرة الكاملة على التسرب خلال ساعتين".

وأضاف البيان أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 
 