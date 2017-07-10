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ايكويت الكويتية تغلق مصنع إيثيلين لإجراء إصلاحات

Mon Jul 10, 2017 9:27am GMT
 
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دبي 10 يوليو تموز (رويترز) - قالت مجموعة ايكويت الكويتية اليوم الاثنين إنها تقوم بإغلاق لم يكن مخططا له لمصنع الإيثيلين 2 التابع لها في الكويت بسبب خلل فني.

وقال محمد حسين رئيس مجموعة البتروكيماويات ومديرها التنفيذي في بيان "حسب التقييم المبدئي سوف يتم استئناف عمليات التشغيل بشكل كامل خلال أسبوعين."

وقالت الشركة إن طاقة إنتاج المصنع 850 ألف طن متري سنويا. وأضافت أن إنتاج وحدات أخرى، مثل مصنعي الإيثيلين جلايكول والبولي إيثيلين، قد تأثر أيضا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 
 