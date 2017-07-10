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وزير كويتي: وزير النفط النيجيري لا يستطيع حضور اجتماع لجنة أوبك والمستقلين

Mon Jul 10, 2017 2:24pm GMT
 
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اسطنبول 10 يوليو تموز (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الاثنين إن نظيره النيجيري لا يستطيع حضور اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين المقرر عقده بروسيا هذا الشهر.

وقال المرزوق للصحفيين حين سئل عما إن كانت نيجيريا ستشارك في اجتماع اللجنة الذي يعقد في 24 يوليو تموز في بطرسبرج "وجهنا الدعوة لكن للأسف لدى وزير النفط النيجيري التزام سابق كما علمت اليوم".

وأضاف الوزير الكويتي أن نيجيريا سيتم دعوتها على الأرجح لحضور اجتماع لجنة الخبراء الذي يسبق الاجتماع الوزاري لمناقشة خططها بخصوص إنتاج النفط. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 
 