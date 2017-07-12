مقدمة 1-مصادر: ألافكو الكويتية تسعى لقرض بقيمة 300 مليون دولار

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من ديفيد باربوشيا

دبي 12 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الأربعاء إن شركة ألافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات طلبت من بنوك تجارية تقديم مقترحات لقرض بقيمة 300 مليون دولار.

وسيستخدم القرض، ومدته ثلاث سنوات، لدعم شراء طائرات.

وتقدم بيتك كابيتال ذراع الاستثمار الرئيسية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) الاستشارات للشركة بشأن جمع التمويل حسب المصرفيين.

وامتنعت ألافكو عن التعقيب.

وتعمل ألافكو وفق الشريعة الإسلامية وهي مدرجة في بورصة الكويت ومتخصصة في التأجير التشغيلي للطائرات وإدارة التأجير وبيع الطائرات وإعادة تأجيرها.

واشترت ألافكو في الآونة الأخيرة أربع طائرات من طراز ‭‭‭B777-300ER‬‬‬ مقابل 1.36 مليار دولار من الخطوط الجوية الكويتية وستقوم الأفكو بتأجيرها للشركة حتى 2029.