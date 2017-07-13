جدول-تسارع نمو الإقراض المصرفي بالكويت في مايو

13 يوليو تموز (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم الخميس البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي لشهر مايو أيار. المعروض النقدي (%) مايو 2017 ابريل 2017 مايو 2016 التغير السنوي (ن1) 9.8 7.3 -0.7 التغير السنوي (ن2) 0.5 0.9 2.0 التغير السنوي (ن2-ن1) -2.9 -1.4 2.9 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 4.4 4.0 6.5 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.243 9.521 9.413 التغير السنوي (%) -1.8 2.4 3.2 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)