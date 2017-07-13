Fri 14 Jul 2017 | 19:34 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

جدول-تسارع نمو الإقراض المصرفي بالكويت في مايو

Thu Jul 13, 2017 10:16am GMT
 
[-] نص [+] 

    13 يوليو تموز (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم الخميس
البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي لشهر مايو أيار.
     
 المعروض النقدي (%)        مايو 2017    ابريل 2017    مايو 2016
 التغير السنوي (ن1)         9.8         7.3         -0.7
 التغير السنوي (ن2)         0.5         0.9         2.0
 التغير السنوي (ن2-ن1)    -2.9        -1.4         2.9
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص             4.4         4.0         6.5
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار        9.243        9.521        9.413
التغير السنوي (%)        -1.8        2.4        3.2
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
 
 